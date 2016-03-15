Курсовая работа по форсайту, тема прогнозирование как вид деятельности

$20
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Закрыт3 заявки153 просмотра

Курсовая работа на 20стр , на антиплагиат работа не проверяется , поэтому источники информации не важны ! Указать в первой главе , что такое форсайт , пред и собственно форсайт , во второй сама тема , в третьей постфорсайт и результаты второй главы . Сноски обязательно , выполнить необходимо 16.03.16 или самый крайний срок 17.03.16 утром.

9 лет назад
NatiyaDgebuadze
Натия 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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