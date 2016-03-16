Курсовая работа по технологии приготовления блюд.

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Закрыт2 заявки93 просмотра

Курсовая работа по технологии приготовления ... блюд.Подробно задание расписано в

приложенном файле. Готовность на 21 марта. Уникальность 65% по

антиплагиат (без технического поднятия и обмана программы!).

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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