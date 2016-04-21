Курсовая,туризм.Фopмы и мeтoды peклaмнo-инфopмaц pa6oты экcкypc.фирмы

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Завершен2 заявки101 просмотр

нужно 15 страниц второй части

план такой http://joxi.ru/KAxwXvT4pPW128

там два параграфа

сдавать по мере написания параграфы

ап 80%

до 20-03

стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$10
4 дня
Мария с курсовой справилась на отлично. Как всегда :) Спасибо за работу, Мария!
Прекрасный заказчик! В очередной раз лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
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