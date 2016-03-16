Тема: Информационно-коммуникационные технологии в образовании студентов юридических специальностей Объем - 5 стр. Срок 17.03
Дипломная работа по информационным технологиям
Необходимо выполнить дипломную работу на тему; Установка и настройка домена на предприятии
Срок 2 недели
Подробности в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
25 дней Тема диплома во вложении. Так же во вложении методичка, в ней все требования.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
нужно 15 страниц второй части план такой http://joxi.ru/KAxwXvT4pPW128 там два параграфа сдавать по мере написания параграфы ап 80% до 20-03 стоимость в рублях?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Курсовая работа по технологии приготовления ... блюд.Подробно задание расписано в приложенном файле. Готовность на 21 марта. Уникальность 65% по антиплагиат (без технического поднятия и обмана программы!).Закрыт9 лет назад
80 страниц 10 дней 70% АП Подробное задание во вложении и по ссылке https://yadi.sk/d/FBA3PZfWqDyJzЗакрыт9 лет назад
30 страниц 15 дней 60% АП Подробное задание во вложении.Закрыт9 лет назад
- $1000
Приглашаем на работу авторов, готовых профессионально заниматься выполнением учебных работ на заказ на постоянной основе или в свое свободное время. Требуется решение задач по широкому спектру дисциплин: написание рефератов, сочинений, бизнес-планов, выполнение ...Рефераты, Курсовые и Дипломы81 заявкаЗакрыт9 лет назад
тема-оценка качества (тему в личку) объем-60 стр срок-60 днРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Курсовая предмет: Безопасность жизнедеятельность. 35 стр.60% antiplagiat.ru. Есть методичка.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Неoбходимо прoвести oценку пo oснoвным пoказателям и, oпределить пути пoвышения делoвой активнoсти предприятия. Бухгалтерские документы вышлю. Методичка во вложении. Работа должна состоять из введения, 3-х глав, заключения, списка литературы. Уровень оригинальности по АП 70-75%, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад