Тема : Разработка информационного обеспечения автоматизированной системы для выбора станционного радиооборудования Срок cдачи : 01.04.16 Количество листов : 60-70 Подробности в личку
Курсовая работа по программированию, 1С (только Украина)
Предмет: Компьютерные технологии обработки учетной информации. (грубо говоря, это предмет по 1С)
Тема: Автоматизация вычисления и выплаты заработной платы
Содержание:
Раздел 1. Описание предприятия
Раздел 2. Техническое задание
Раздел 3. Разработка конфигурации и объектов. Выбор программных средств.
Раздел 4. Тестирование
Раздел 5. Расчет экономической деятельности (формулы преподаватель обещал скинуть)
Приложение 1. Схема автоматизированного учета зарплаты.
Приложение 2. Программный код (выборочно)
Приложение 3. Выходные формы (что получилось, в результате тестирования).
Объем: не больше 50 страниц. 30 страниц без приложений. не менее 25 источников литературы
Другие детали: (для написания программы)
=> Справочники
- Сотрудники
- Подразделения
- Основные начисления
=> Документы
- Начисления зарплаты
- Зарплаты к выплате
=> Журналы
- Документы по учету зарплаты
=> Отчеты
- Расчетные листы
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 661
Ваши примерные сроки, условия работы и предпочитаемую оплату обязательно указывайте в заявке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу на тему; Установка и настройка домена на предприятии Срок 2 недели Подробности в личкуРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Тема: Информационно-коммуникационные технологии в образовании студентов юридических специальностей Объем - 5 стр. Срок 17.03Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
25 дней Тема диплома во вложении. Так же во вложении методичка, в ней все требования.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
нужно 15 страниц второй части план такой http://joxi.ru/KAxwXvT4pPW128 там два параграфа сдавать по мере написания параграфы ап 80% до 20-03 стоимость в рублях?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Курсовая работа по технологии приготовления ... блюд.Подробно задание расписано в приложенном файле. Готовность на 21 марта. Уникальность 65% по антиплагиат (без технического поднятия и обмана программы!).Закрыт9 лет назад
80 страниц 10 дней 70% АП Подробное задание во вложении и по ссылке https://yadi.sk/d/FBA3PZfWqDyJzЗакрыт9 лет назад
30 страниц 15 дней 60% АП Подробное задание во вложении.Закрыт9 лет назад
- $1000
Приглашаем на работу авторов, готовых профессионально заниматься выполнением учебных работ на заказ на постоянной основе или в свое свободное время. Требуется решение задач по широкому спектру дисциплин: написание рефератов, сочинений, бизнес-планов, выполнение ...Рефераты, Курсовые и Дипломы81 заявкаЗакрыт9 лет назад
тема-оценка качества (тему в личку) объем-60 стр срок-60 днРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад