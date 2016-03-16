Курсовая работа по программированию, 1С (только Украина)

Предмет: Компьютерные технологии обработки учетной информации. (грубо говоря, это предмет по 1С)

Тема: Автоматизация вычисления и выплаты заработной платы

Содержание:

Раздел 1. Описание предприятия

Раздел 2. Техническое задание

Раздел 3. Разработка конфигурации и объектов. Выбор программных средств.

Раздел 4. Тестирование

Раздел 5. Расчет экономической деятельности (формулы преподаватель обещал скинуть)

Приложение 1. Схема автоматизированного учета зарплаты.

Приложение 2. Программный код (выборочно)

Приложение 3. Выходные формы (что получилось, в результате тестирования).

Объем: не больше 50 страниц. 30 страниц без приложений. не менее 25 источников литературы

Другие детали: (для написания программы)

=> Справочники

- Сотрудники

- Подразделения

- Основные начисления

=> Документы

- Начисления зарплаты

- Зарплаты к выплате

=> Журналы

- Документы по учету зарплаты

=> Отчеты

- Расчетные листы

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 661

Ваши примерные сроки, условия работы и предпочитаемую оплату обязательно указывайте в заявке.