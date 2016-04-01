Диплом по IT

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Закрыт1 заявка94 просмотра

Тема : Разработка информационного обеспечения автоматизированной системы для выбора станционного радиооборудования

Срок cдачи : 01.04.16

Количество листов : 60-70

Подробности в личку

9 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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