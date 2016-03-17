Две работы по (40-55 листов)

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Закрытнет заявок46 просмотров

Ищем исполнителя для написания дипломных работ по двум темам:

Написание поэтапное, хочется видеть работу исполнителя.

Все работы теоретические, никаких разработок не требуется.

Проверка на антиплагиате будет производится.

9 лет назад
roman_golubev
Роман 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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