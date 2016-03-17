Курсовая работа Дисциплина – гражданское право Объем 30-35 стр. Уникальность работы 65-70% по антиплагиат Готовность на 24 марта Сначала нужен план на утверждение: 2 главы в каждом по 3 параграфа
Две работы по (40-55 листов)
Ищем исполнителя для написания дипломных работ по двум темам:
Написание поэтапное, хочется видеть работу исполнителя.
Все работы теоретические, никаких разработок не требуется.
Проверка на антиплагиате будет производится.
Заявки фрилансеров
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