Общий курс транспорта. Грузоведение

Тема: Мультипликации. Уникальность выше 75% по Антиплагиат ру и Etxt. 25 стр. чистого текста. План есть, сброшу в личку. После чего сможете отредактировать заявку с ценой. Срок, стоимость?
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