Разработка автоматизированной информационной системы по учету товара

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Закрыт1 заявка90 просмотров

курсовая работа

тема. разработка автоматизированной информационной системы по учету прихода и расхода товара со склада и внешнее приложение к ней

к работе презентация

Accese и C++

9 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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