курсовая работа+презентация тема. Разработка АИС расписаний на факультете и приложения к нему Accese и C++ ER и IDF диаграммы приложить
Курсовая работа+БД
курсовая работа+БД
тема. разработка автоматизированной информационной системы учебной загрузки аудитории университета и внешнего приложения к ней. в какой аудитории, у какой группы, по какой дисциплине, когда и какие занятия проводятся.
Accese и C++
к работе презентация и IDF диаграмма
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