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курсовая работа+БД

тема. разработка автоматизированной информационной системы учебной загрузки аудитории университета и внешнего приложения к ней. в какой аудитории, у какой группы, по какой дисциплине, когда и какие занятия проводятся.

Accese и C++

к работе презентация и IDF диаграмма

9 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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