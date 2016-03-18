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Задание На основе данного гиперграфа необходимо:"выполнить расчеты критериев F1 и F2 в ситуации..." и далее потексту РГР. Для РГР №1 необходимо взять элементы: 1, 8, 7, 22

9 лет назад
olga625
Ольга 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров