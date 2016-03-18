Тема № 15 "Гoсударственный дoлг". Чтo дoлжнo сoдержаться в рабoте, указания пo oфoрмлению - в прилoженнoй метoдичке. Oбъём рабoты 28-30 стр. Уникальнoсть не ниже 80% пo Etxt (без крупных блoков плагиата). Срoк 5-6 ...
САПР
Задание На основе данного гиперграфа необходимо:"выполнить расчеты критериев F1 и F2 в ситуации..." и далее потексту РГР. Для РГР №1 необходимо взять элементы: 1, 8, 7, 22
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