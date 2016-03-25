Teмa:oтвoд зeмeль и плaниpoвoчнaя opгaнизaция зeмeльнoгo yчacткa пpи peкoнcтpyкции yличнo-дopoжнoй ceти гopoдa N нa пpимepe yлиц. 60 страниц до 18 апреля примерное содержание http://joxi.ru/J2bGyRU4EM4BA6 стоимость в рублях?
Доработка курсовой по соцобеспечению
Тема: Понятие и виды социальных пенсий
Объем: 30-32 стр.
Срок - 25.03.16
Курсовая сделана не полностью. То, что написано красными буквами и выделено желтым цветом - это поправки преподавателя. Нужно поработать над текстом и т.д., в общем, посмотрите, когда откроете файл. И еще: проверка на плагиат не проводится, поэтому процент оригинальности курсовой не важен. Надеюсь на адекватную цену, спасибо!
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