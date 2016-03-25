Доработка курсовой по соцобеспечению

Тема: Понятие и виды социальных пенсий

Объем: 30-32 стр.

Срок - 25.03.16

Курсовая сделана не полностью. То, что написано красными буквами и выделено желтым цветом - это поправки преподавателя. Нужно поработать над текстом и т.д., в общем, посмотрите, когда откроете файл. И еще: проверка на плагиат не проводится, поэтому процент оригинальности курсовой не важен. Надеюсь на адекватную цену, спасибо!