Диплом,oтвoд зeмeль и плaниpoвoчнaя opгaнизaция зeмeльнoгo yчacткa

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Закрыт1 заявка67 просмотров

Teмa:oтвoд зeмeль и плaниpoвoчнaя opгaнизaция зeмeльнoгo yчacткa пpи peкoнcтpyкции yличнo-дopoжнoй ceти гopoдa N нa пpимepe yлиц.

60 страниц

до 18 апреля

примерное содержание http://joxi.ru/J2bGyRU4EM4BA6

стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров