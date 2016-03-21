Дать ответы на вопросы Для тех кто силен в русском языке

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Закрыт2 заявки195 просмотров

Необходимо дать ответы на вопросы, основываясь на текст, который предоставлен. ответы нужны на тексты № 2,3,5,7,8 Файл приложил.

9 лет назад
parkan90
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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