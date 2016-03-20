Тема: Расчет технологической линии по производству 200 тонн в

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Тема: Расчет технологической линии по производству 200 тонн в сутки кукурузного масла". + к курсовой работе должны прилагаться 2 чертежа( технологическая схема производства данного продукта + процессуальная схема

методичку пришлю на почту 

1- процессуальная схема и 2 технологическая

 

студент: Ямашева И.А.

группа: 12-ТПМ-20

 

 

В последней строчке фамилию Гунькин надо поменять на Пурецкий А.А.

остальное также кроме моей ФИО

 

9 лет назад
paninakris2015
Кристина 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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