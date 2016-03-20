Курсовая работа по педагогике

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Должно быть не менее 70% оригинальности, объём 30-35 стр. Курсовая по педагогике.

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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