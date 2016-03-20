Тема: Расчет технологической линии по производству 200 тонн в сутки кукурузного масла". + к курсовой работе должны прилагаться 2 чертежа( технологическая схема производства данного продукта + процессуальная схема методичку пришлю на почту ...
Исправить Диссертацию.
Здравствуйте.
Нужно исправить диссертацию. Выделенные фрагменты - взяты с другой диссертации ( прилагаем)
Нужно эти фрагменты либо перефразировать - чтобы не было совпадении, либо заменить и написать другое.
Тема диссертации: исполнение требований неимущественного характера.
От клиента: Направляю Вам работу с выделенными фрагментами текста,которые полностью скопированы из работы В,П, для удобства в определенных
местах я указала страницы,с которых были скопированы мысли автора.
Выделен достаточно большой объем теста, поэтому жду ваших предложений по
решению указанной ситуации. Важным является тот момент, что скопированы
именно выводы, на основе которых вообще построена работы, т.е.
собственно научная составляющая, таким образом, в работе отсутствует.
Также сообщая, что один из главных критериев работы- предложение по
совершенствованию действующего законодательства - также взято из работы
В,П.
Интересует цена - срок.
Ждем ваших заявок.
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