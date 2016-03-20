Должно быть не менее 70% оригинальности, объём 30-35 стр. Курсовая по педагогике.
Курсовая по гуманитарной дисциплине
Курсовая по гуманитарной дисциплине, подробное задание приложил.
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