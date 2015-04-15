Написать курсовую по юриспруденции.

$22
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Завершен4 заявки149 просмотров

Необходимо написать курсовую по юриспруденции. Отрасль: Административное право/ административный процесс. Тема: «Субъекты, имеющие право обращения в суд за защитой нарушенных прав». 1200 р.

10 лет назад
katerina0605
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$21
5 дней
Анна очень приятный в общении исполнитель. Всегда была на связи, сроки соблюдены, качество работы удовлетворило. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад