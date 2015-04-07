Курсовая работа Стратегический менеджмент

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курсовая работа

Стратегический менеджмент

тема: Разработка стратегии конкурентоспособности организации

работа содержит: теория и практика

требования: стандартные требования к работе. Без плагиата

от 20 до 25 стр

шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5, выравнивание по ширине.

кол-во источников: 15-20 сноски:

подстрочные

10 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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