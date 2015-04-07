Диплом Логистика процессов возврата готовой продукции, с практической частью на примере..., 55-60 листов листов, оригинальность 75%
Курсовая работа Стратегический менеджмент
курсовая работа
Стратегический менеджмент
тема: Разработка стратегии конкурентоспособности организации
работа содержит: теория и практика
требования: стандартные требования к работе. Без плагиата
от 20 до 25 стр
шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5, выравнивание по ширине.
кол-во источников: 15-20 сноски:
подстрочные
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