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Курсовая по маркетингу персонала
Задание № 6319. Курсовая по маркетингу персонала
Тип: Курсовая работа
Тема: "Разработка качественных требований к персоналу"
Дисциплина: маркетинг персонала
Объем: 20-25 стр
Срок: 16 апреля 2015
На антиплагиат не проверяется
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