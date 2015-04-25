Написать часть дипломной работы

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Заказ №6329. Написать часть дипломной работы

Тип работа ____2ч. Дипломной работы ______

Тема: «Формирование экологического мышления на уроках

окружающего мира в начальных классах».

Уникальность:_________50%_____________

Содержание:_________есть_______________

Количество стр: ______20стр______________

Срок написания______25.04.15_____________

Есть содержание

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10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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