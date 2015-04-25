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Написать часть дипломной работы
Заказ №6329. Написать часть дипломной работы
Тип работа ____2ч. Дипломной работы ______
Тема: «Формирование экологического мышления на уроках
окружающего мира в начальных классах».
Уникальность:_________50%_____________
Содержание:_________есть_______________
Количество стр: ______20стр______________
Срок написания______25.04.15_____________
Есть содержание
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