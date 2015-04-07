Диплом информатика

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Закрытнет заявок104 просмотра

100 страниц до приложений

АП 75%

срок 15 мая

сдача по главам

остальное во вложении

Диплом+речь

Или диплом +речь+презентация

Пишите две цены в рублях

PS НЕ обязательно на java

Java
10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров