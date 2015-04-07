Контрольная работа по CRM–системам

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Закрыт3 заявки93 просмотра

Заказ №6236. Контрольная работа по CRM–системам

Тип: Контрольная работа

Есть методические материалы.

Сроки выполнения до 1 мая!

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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