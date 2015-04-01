Диплом по педагогике

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Заказ №6183. Диплом по педагогике

Тип работы________дипломная____________

Предмет___ педагогика_________________

Тема__Воспитание культуры речи у детей старшего дошкольного возраста по средствам народной педагогіки______________________

Требования к оформлению_____есть________

Срок написания_______01.04.15____________

1й раздел – 25.03, 2й раздел – 18.03

Язык написания___рус. Объем: 60-70стр

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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