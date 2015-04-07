Дипломная работа

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Улучшение планирования закупок материальных ресурсов (на примере ресторана)

Уникальность от 75%

Объем – от 70 страниц.

Срок – 3 недели.

10 лет назад
sessium
Иванов 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров