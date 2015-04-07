Преддипломная практика по маркетигу компании Агроторг (пятерочка)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок102 просмотра

Необходимо сделать преддипломную практику компании пятерочка , примерно 20стр

10 лет назад
market1313
Екатерина 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров