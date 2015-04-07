Дипломная работа - экономика

экономика строительного бизнеса

тема: Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности

теория и практика

"требование к работе:

1 глава. Понятие регион, проблема региона,привлекательность , активность , какие бывают мероприятия по повышению. региона , регионы в мире , мировой опыт, опыт в России

2 глава. Инвестиционная привлекательность . чем обусловлена , в чем измеряет, инвестиционные проекты и и регионы в целом. открытие некого бизнеса к каком то кластере. Чем определяется эффективность ЧТД ( Чистый дисконтированный доход) , ВНД ( Внутренняя норма доходности) ИД ( Индексный доход) , ПОК (Период окупаемости капиталовложений)

3 глава Пример региона , который может предложить список мероприятий по повышению региона."

кол-во страниц: 70-80

шрифт, интервал: 14, 1.5

кол-во источников: 40-45

сноски: в квадратных скобках