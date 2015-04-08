Педагогика

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки112 просмотров

Методика проведения экскурсии" (как форма обучения)

Обязательно современные методы ГОСТа,

1)Введение (2 стр) (Актуальность,цель работы, задачи,объект исследования.привести гипотезу,методы исследования

2)Содержание

Глава1(выводы)

Глава 2(выводы)

Теоретический анализ,философский,анализ передового педагогического опыта программ,компирический метод,конкретные методики

Научно методологический тип работы(уроки,воспитательные дела,карта) Предложить опыт исследования

Все задачи соответствуют названию глав.

Заключение- ответы на задачи исследования.не копировать ,а написать своими словами.

Курсовая 30 стр. приложение добавить отдельно. 30 строк на каждом листе интервал 1,5, 60 знаков

10 лет назад
Diplomklas
Виктория 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров