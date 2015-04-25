Курсовая по экономике

$23
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Завершен1 заявка97 просмотров

Факультет: Экономический

Предмет, дисциплина: Экономическая теория

Тема работы: Финансовый рынок и финансовые институты

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 20-30 стр

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Цена 1300р., оплата по факту сдачи работы мне

Срок 12 апреля

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$23
2 дня
Спасибо за работу!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Percefonka
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад