срочно Тема» особенности психологического времени и жизненной перспективы у психических больных людей. объем 40 стр. по оригинальности не важно, главное чтобы было по теме, в интернете на сайте рефератов есть ...
Диплом
тема: Региональные налоги,их роль в доходах бюджетов субъектов РФ
Предмет Экономика
60 - 75 страниц
антиплагиат 85%
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