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Закрыт2 заявки105 просмотров

тема: Региональные налоги,их роль в доходах бюджетов субъектов РФ

Предмет Экономика

60 - 75 страниц

антиплагиат 85%

ОПЛАТА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РУКОВОДИТЕЛЕМ

БЮДЖЕТ 5000 РУБЛЕЙ

СРОК 20 ДНЕЙ

10 лет назад
vov25323046
Владимир 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров