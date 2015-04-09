Курсовая работа по МПСС

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Задание №6242 Курсовая работа по МПСС

Тип: курсовая работа

Тема: "РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТЬЮ

ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ"

Цель: Разработать схему и алгоритм системы управления скоростью

вращения двигателя постоянного тока малой мощности на базе

микропроцессорного комплекта i8080, i8086 или их аналогов,

либо на базе микроконтроллеров фирмы Atmel или Microchip.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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