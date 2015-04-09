Специальность: право и организация соц.обеспечения ТЕМА РАБОТЫ: "виды гражданско-правовых договоров' Срок: до 10 мая (по возможности скидывать по главам по мере написания) Объем: 30 стр методичка есть, так же ...
Курсовая работа по МПСС
Задание №6242 Курсовая работа по МПСС
Тип: курсовая работа
Тема: "РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТЬЮ
ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ"
Цель: Разработать схему и алгоритм системы управления скоростью
вращения двигателя постоянного тока малой мощности на базе
микропроцессорного комплекта i8080, i8086 или их аналогов,
либо на базе микроконтроллеров фирмы Atmel или Microchip.
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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