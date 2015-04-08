Дипломная работа (Экономика)

$100
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Закрыт1 заявка128 просмотров

Тема: «Особенности планирования коммерческой деятельности в современных условиях»

Объем: 75 л

Срок сдачи 1 и 2 глав — до 13 апреля, 3 глава — до 20 апреля.

Есть примерный план.

Есть методичка.

Бюджет — 5500 р.

10 лет назад
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7 лет назад

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