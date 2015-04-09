Курсовая по психологии

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Тема» особенности психологического времени и жизненной перспективы у психических больных людей.

объем 40 стр.

по оригинальности не важно, главное чтобы было по теме, в интернете на сайте рефератов есть диплом на такую тему, покупали переделывали под курсовую, но там бред и ее не приняли, нужно именно по теме и именно по психически больных людей. вторая глава хорошая практическая часть

до понедельника есть время