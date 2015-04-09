Написание диплома по it направлению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки99 просмотров

Здравствуйте, необходимо написать диплом на тему "Создание, ведение и продвижение сайта". От лица Руководителя проекта.

То есть: небольшой анализ рынка, расчёт рисков и прибыли - в этой части необходимо использовать математические формулы, и вторая часть - программная, т.е.. Подробности в лс.

10 лет назад
M1shyka
Михаил 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров