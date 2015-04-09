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Написание диплома по it направлению
Здравствуйте, необходимо написать диплом на тему "Создание, ведение и продвижение сайта". От лица Руководителя проекта.
То есть: небольшой анализ рынка, расчёт рисков и прибыли - в этой части необходимо использовать математические формулы, и вторая часть - программная, т.е.. Подробности в лс.
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