Интернет-магазин

Здравствуйте! 1. Нужно написать контент для лендинга http://kp.fbtest.ru Пока на сайте текст тестовый, но смысл ясен. Информацию дадим, используя эту инфу нужно написать кратко емко и интересно текст для блоков сайта. так как лендинг ...