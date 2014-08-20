dm_pahomov

$100
Требуется 5 статей , по 7000 символов. Тематика: внутренние инженерные сети, отопление, котельное оборудование. сайт www.prorab-snab.ru
Продающие тексты1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Требуется 5 статей , по 7000 символов. Тематика: внутренние инженерные сети, отопление, котельное оборудование. сайт www.prorab-snab.ru
Имеется работающий интернет магазин, продажа оборудования для отопления и водонабжения. Требуется: - сделать более современный и качественный дизайн (изначально делал энтузиаст любитель). - придерживаться существующей цветовой гаммы, логотипа. - проработать usability и дизайн всех раздело сайта (главная, ...
Интернет магазин по продаже отопительного оборудования (газовые котлы, колонки, водонагреватели, насосы и т.д.). Необходим рерайт текстов. Имеется ТЗ с источниками для рерайта и плотностью КС. Объем работы постоянно имеется. Первое задание 30 статей, на 50 ...