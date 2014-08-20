dm_pahomov

Дмитрий dm_pahomov

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Продающий текст для интернет магазина
Мои наилучшие рекомендации Дмитрию! Спасибо за интересный проект и быструю обратную связь.
С Алесей работаю уже больше 4 х лет. Лучшего автора не видел ! Задачу понимает с пол слова. Работает четко в срок. Отлично справляется с технически сложными темами. Настоятельно рекомендую, всем кому важно качество и высокий уровень текстов!
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