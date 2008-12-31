Нужен полный перенос сайта с Vamshop на CS-Cart На сайте около 2500 тыс товаров Основные моменты Переноса: 1 База товаров и категорий (описания, картинки) 2 База заказов 3 База клиентов 4 Урлы товаров и категорий 5 Базу отзывов После переноса перевести с http на ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сейчас сайт на Фреймворке [i]Yii[/i] - http://www.promoskidki.ru/ Нужно перенести на WP с купонным движком http://couponpress.com/ Бюджет - обсуждаемо (по всем вопросам пишем) 1. техническая часть 1.1 валидная верстка 1.2 код должен соотвестововать последним требованиям поисковых систем 1.3 микроразметка schema.org ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен рерайт статьи на английском языке. Вот статья http://trustsellers.com/best-aliexpress-hair-sellers/hair-sellers-list/ Жду предложений.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен уникальный текст про крем для увеличения груди на около 8к символов. Текст должен быть 100% уникальным по сайту text.ru спам не больше 40%, вода не больше 15%Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Написать текст для сайта [url=http://pbk20.ru/]pbk20.ru/[/url] текст должен быть около 10 000 символов. Уникальность по text.ru 100% [url=http://text.ru/seo]text.ru/seo[/url] по этим показателям вода не больше 17%, спам не больше 45% готов платить: 0.5 уе за 1000 символовКопирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать коммерческие тексты для категорий интернет-магазина спортивного питания. Нужен копирайтер с опытом написания текстов под спортивную тематику.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сделать ЧПУ для интернет магазина на движке Vamshop. Сейчас урл выглядит так http://www.site.ru/protein.html?filter_id=27 я хочу чтоб было так http://www.site.ru/protein/optimum-nutrition.html. ЧПУ брендов выглядит так http://www.site.ru/index.php?manufacturers_id=27 а должно так http://www.site.ru/optimum-nutrition.htmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Есть дизайн с исходниками в PSD, нужно поверстать и натянуть на Joomla + Virtuemart + пару модулей. Работа сделана на половину тоесть, за неё взялся человек сделал половину работы и пропал. Делать всё заново или ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно раскрутить два сайта http://scd.kiev.ua/ и http://podari.kiev.ua/ жду ваших предложений со сроками исполнения.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт http://www.truboplast.com.ua/ нужно его переделать (дизайн вёрстка). Жду предложений.Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт15 лет назад