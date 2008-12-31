viser

Алексей viser

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Полный перенос сайта с Vamshop на CS-Cart

    Нужен полный перенос сайта с Vamshop на CS-Cart На сайте около 2500 тыс товаров Основные моменты Переноса: 1 База товаров и категорий (описания, картинки) 2 База заказов 3 База клиентов 4 Урлы товаров и категорий 5 Базу отзывов После переноса перевести с http на ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести сайт на движок вордпресс

    Сейчас сайт на Фреймворке [i]Yii[/i] - http://www.promoskidki.ru/ Нужно перенести на WP с купонным движком http://couponpress.com/ Бюджет - обсуждаемо (по всем вопросам пишем) 1. техническая часть 1.1 валидная верстка 1.2 код должен соотвестововать последним требованиям поисковых систем 1.3 микроразметка schema.org ...

    WordPressYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать текст

    Написать текст для сайта [url=http://pbk20.ru/]pbk20.ru/[/url]  текст должен быть около 10 000 символов. Уникальность по text.ru   100% [url=http://text.ru/seo]text.ru/seo[/url] по этим показателям вода не больше 17%, спам не больше 45% готов платить: 0.5 уе за 1000 символов

    Тексты для сайта
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • ЧПУ для Vamshop

    Сделать ЧПУ для интернет магазина на движке Vamshop. Сейчас урл выглядит так http://www.site.ru/protein.html?filter_id=27 я хочу чтоб было так http://www.site.ru/protein/optimum-nutrition.html.   ЧПУ брендов выглядит так http://www.site.ru/index.php?manufacturers_id=27 а должно так http://www.site.ru/optimum-nutrition.html

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать и натянуть на Joomla +Virtuemart

    $100

    Есть дизайн с исходниками в PSD, нужно поверстать и натянуть на Joomla + Virtuemart + пару модулей. Работа сделана на половину тоесть, за неё взялся человек сделал половину работы и пропал. Делать всё заново или ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
kate-online
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Нужен уникальный текст про крем для увеличения груди
Точное задание и быстрая оплата. Буду рада продолжить работу.
Текст получил быстро, качеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв