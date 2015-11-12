Написать 1 текст

Нужно написать грамотно 10 текстов по очистке воды в квартирах. Если писали что-то подобное скиньте, пожалуйста пару примеров.
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Написать тест на сайт туристической тематики 4-5 тыс/збп. Срок 12.11.2015г 14.00МСК
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