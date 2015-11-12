Написать статьи по маркетингу

Вакансия КОПИРАЙТЕР!1. Отправьте свое резюме с примерами выполненных работ на почту [email protected]. Напишите краткое эссе (5-10 предложений) почему вы хотите работать в проекте HappyWomenClub.Обязательное условие - это опыт работы копирайтером от 2-х лет и желательно ...