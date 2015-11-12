Написать статью о сайте

Вакансия КОПИРАЙТЕР!1. Отправьте свое резюме с примерами выполненных работ на почту [email protected]. Напишите краткое эссе (5-10 предложений) почему вы хотите работать в проекте HappyWomenClub.Обязательное условие - это опыт работы копирайтером от 2-х лет и желательно ...
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Необходимо написать текст о сайте. С перечислением полезностей сайта, целях и тд.)
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