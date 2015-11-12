Нужен копирайтер на постоянную работу. Тема строительная документация

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный строительной документации и градостроительному законодательству на постоянной основе.

В основном нужно будет писать статьи по темам допуск СРО, экспертиза проекта, обследование зданий, разрешение на строительство и т.д.

Желательно чтобы было строительное или юридическое образование или вы хотя бы разбирались в теме строительства и оформлении документов.

Плачу 5000 руб в месяц. В дальнейшем больше (2 месяц - 6000, 3 месяц - 7000). Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 1 статье каждый день с размером 2500–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.