Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный строительной документации и градостроительному законодательству на постоянной основе. В основном нужно будет писать статьи по темам допуск СРО, экспертиза проекта, обследование зданий, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать статьи про часовые бренды Daniel Wellindton, Skagen и Christina Design до 3000 каждая. Немного истории бренда и по 2 обзора популярных часов:
http://www.deka.dn.ua/wristwatches/christina-design-151gbl.html
http://www.deka.dn.ua/wristwatches/christina-design-119blbl.html
http://www.deka.dn.ua/wristwatches/skagen-233xltmb.html
http://www.deka.dn.ua/wristwatches/skagen-skw6055.html
http://www.deka.dn.ua/wristwatches/daniel-wellington-0900dw.html
http://www.deka.dn.ua/wristwatches/daniel-wellington-0101dw.html
Оплата по факту. Срок 1 день. Пишите сразу адекватную цену.
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