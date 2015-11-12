Написать небольшую новость на игровую тематику

КопирайтингЗакрыт10 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен автор, который сможет написать новость на основе 1-2 предложений которые я Вам предоставлю. Новость связана с игровой тематикой. 

8 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
  • Похожие заказы

  • Написать тексты для двух проектов

    Здравствуйте, уважаемые исполнители Нужен 1-2 человека для написания статей по двум проектам.  Проект №1 - 10 статей Тематика статей: поиск человека по номеру телефона, получение распечатки о звонках и смс-ках Проект №2 - 5 статей Тематика статей: аксессуары для плавания ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен копирайтер на постоянную работу. Тема строительная документация

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный строительной документации и градостроительному законодательству на постоянной основе. В основном нужно будет писать статьи по темам допуск СРО, экспертиза проекта, обследование зданий, ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написать статьи про часовые бренды.

    Нужно написать статьи про часовые бренды Daniel Wellindton, Skagen и Christina Design до 3000 каждая. Немного истории бренда и по 2 обзора популярных часов: http://www.deka.dn.ua/wristwatches/christina-design-151gbl.html http://www.deka.dn.ua/wristwatches/christina-design-119blbl.html http://www.deka.dn.ua/wristwatches/skagen-233xltmb.html http://www.deka.dn.ua/wristwatches/skagen-skw6055.html http://www.deka.dn.ua/wristwatches/daniel-wellington-0900dw.html http://www.deka.dn.ua/wristwatches/daniel-wellington-0101dw.html Оплата по факту. Срок 1 день. Пишите сразу адекватную цену.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать 5 статей

    Нужно написать 5 статей. ТЗ будет предоставлено. Дело в том, что основной копирайтер заболел, надо его подменить. Оплата 30 рублей за 1000 знаков. Предпочтительно, чтобы фрилансер был из Украины. Тема статей: социальные сети и интернет-маркетинг, возможно придется разбираться ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • База синонимов

    Нужна база синонимов для liveSearch, рассмотрим варианты составления или купим готовую.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер

    Вакансия КОПИРАЙТЕР!1. Отправьте свое резюме с примерами выполненных работ на почту [email protected]. Напишите  краткое эссе (5-10 предложений) почему вы хотите работать в проекте HappyWomenClub.Обязательное условие - это опыт работы копирайтером от 2-х лет и желательно ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарии для юмористических видео-обзоров техники

    Требуются сценарии для обзоров и рекламы бытовой техники. Длительность ролика- 2-7минут (вообще не важна, это примерный хронометраж). Главное- чтобы было ярко и смешно. Примеры таких роликов-  https://www.youtube.com/watch?v=lISYorALuRc https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI Присылайте примеры и предлагайте цены.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад