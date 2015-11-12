Написать небольшую новость на игровую тематику

Нужно написать 5 статей. ТЗ будет предоставлено. Дело в том, что основной копирайтер заболел, надо его подменить. Оплата 30 рублей за 1000 знаков. Предпочтительно, чтобы фрилансер был из Украины. Тема статей: социальные сети и интернет-маркетинг, возможно придется разбираться ...