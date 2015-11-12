Рецензия на альбом электронной музыки

КопирайтингЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Для интернет-медиа проекта Пятница.ком (http://pyatnizza.com) нужно написать рецензию на альбом электронной музыки (2000 - 3000 знаков без пробелов). Текст должен быть уникальным/авторским. Важно, чтобы вы разбирались в электронной музыке и могли прислать примеры уже написанных аналогичных материалов.

По результатам работы возможно зачисление в штат для регулярного написания рецензий и музыкальных обзоров.

Пожалуйста, указывайте стоимость работы за 1000 збп.

8 лет назад
pyatnizza
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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