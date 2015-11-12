Здравствуйте, Опять мне нужны исполнители для работы на сайтах отзывов (otzovik, irecommend и т.п.). Нужно зарегистрироваться на имейл, который я вам дам, и оставлять отзывы о чем угодно — о любых товарах и услугах. Требование: отзывы должны быть ...
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Нужен автор с пониманием темы и хорошим слогом. Необходимо написать тексты к товарам с фотографиями. Товары напишу автору. Пример товара: http://a.slimchoco.com/?c=ru
Товары будут размещаться в интернет магазине. Товаров будет примерно 10-20 шт.
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