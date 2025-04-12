Knx и электро щит!

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Техническое задание (удалённо): проект электрощита по европейским стандартам + KNX

  1. Цель:

    • Разработка схемы электрощита для частного дома.

    • Подбор оборудования, включая KNX.

    • Подготовка полного комплекта документов для сборки и настройки.

  2. Исходные данные:

    • Вся проводка уже проложена.

    • Количество групп, типы нагрузок — будет предоставлено.

    • Электрощит — по европейским стандартам (EU).

  3. Задачи подрядчика:

    • Составить однолинейную схему щита.

    • Подобрать оборудование (автоматы, УЗО, реле, KNX и т.д.).

    • Подготовить список оборудования с артикулами.

    • Настроить KNX-проект (ETS) по заданной логике.

  4. Выходные материалы:

    • Схема щита (PDF + исходник).

    • Список оборудования (BOM).

    • ETS-файл с конфигурацией.

    • Инструкция для сборщика.

AutoCADСоздание чертежей
день назад
Денис
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 отзывов

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