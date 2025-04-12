Необходимо доработать архитектурный проект дома в SketchUP, добавив новые комнаты и окна. Проект должен соответствовать требованиям для получения разрешительной документации на строительство.
Knx и электро щит!
Техническое задание (удалённо): проект электрощита по европейским стандартам + KNX
Цель:
Разработка схемы электрощита для частного дома.
Подбор оборудования, включая KNX.
Подготовка полного комплекта документов для сборки и настройки.
Исходные данные:
Вся проводка уже проложена.
Количество групп, типы нагрузок — будет предоставлено.
Электрощит — по европейским стандартам (EU).
Задачи подрядчика:
Составить однолинейную схему щита.
Подобрать оборудование (автоматы, УЗО, реле, KNX и т.д.).
Подготовить список оборудования с артикулами.
Настроить KNX-проект (ETS) по заданной логике.
Выходные материалы:
Схема щита (PDF + исходник).
Список оборудования (BOM).
ETS-файл с конфигурацией.
Инструкция для сборщика.
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