-Ретушь/обработка фото любой сложности
-Создание векторных/растровых изображений
-Создание логотипа/иконок
-Дизайн сайтов/приложений
Telegram/Watsapp/Viber: +380507118912
Портфолио
- Лейблы для Twitch75 просмотров
- Превью88 просмотров
- Превью95 просмотров
- Логотип74 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Быстро. Четко по ТЗ. Рекомендую как надежного исполнителя. Обязательно обращусь еще в ближайшее время.
Ответный отзыв
Максим - хороший заказчик, четко поставлена задача, приятный в общении, оплата в срок. Рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Отлично выполнил свою работу, все в срок и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик с которым приятно работать! Подробное и понятное ТЗ. Оплата в срок. Всем рекомендую.