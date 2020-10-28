KopylStas

Копыл Станислав KopylStas

 
21 годУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

-Ретушь/обработка фото любой сложности 

-Создание векторных/растровых изображений

-Создание логотипа/иконок

-Дизайн сайтов/приложений 

Telegram/Watsapp/Viber: +380507118912

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
st1ks
34 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
3 года назад
Убрать фон у фото
Быстро. Четко по ТЗ. Рекомендую как надежного исполнителя. Обязательно обращусь еще в ближайшее время.
Максим - хороший заказчик, четко поставлена задача, приятный в общении, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
dmhope
Денис 
33 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нарисовать svg иконки
Отлично выполнил свою работу, все в срок и качественно. Рекомендую!
Очень хороший заказчик с которым приятно работать! Подробное и понятное ТЗ. Оплата в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв