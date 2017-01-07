Изготовить логотип для компании

Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта по постройке (Бани, сауны, каркасные дома) а также по продаже всего необходимого для бани (Веники, печки, масла, запарники и т.д.)

Тема бренда – Строительная компания + онлайн магазин акцент больше на строительство бань.

Требования:

﻿- Плоский (flat) дизайн

﻿- Не более 2-3 цветов для логотипа

﻿- Не менее 5 начальных вариантов логотипа (потом работаем над 1-2 выбранными)

﻿- Логотип должен быть больше в горизонтальном виде нежели в вертикальном.

﻿- Легкое размещение на (майках, буклетах, рекламах, аватарках на сайтах (100х100пх) )

Фавикон по утвержденному логотипу

﻿- Кроме цветных, нужны черно-белые варианты

﻿- Все файлы нужны в 4 форматах – png, jpg, ai, psd

Название на логотипе - MansPirts.lv