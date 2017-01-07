Изготовить логотип для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок339 просмотров

Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта по постройке (Бани, сауны, каркасные дома) а также по продаже всего необходимого для бани (Веники, печки, масла, запарники и т.д.)

Тема бренда – Строительная компания + онлайн магазин акцент больше на строительство бань.

Требования:

﻿- Плоский (flat) дизайн

﻿- Не более 2-3 цветов для логотипа

﻿- Не менее 5 начальных вариантов логотипа (потом работаем над 1-2 выбранными)

﻿- Логотип должен быть больше в горизонтальном виде нежели в вертикальном. 

﻿- Легкое размещение на (майках, буклетах, рекламах, аватарках на сайтах (100х100пх) )

Фавикон по утвержденному логотипу

﻿- Кроме цветных, нужны черно-белые варианты

﻿- Все файлы нужны в 4 форматах – png, jpg, ai, psd 

Название на логотипе - MansPirts.lv

8 лет назад
dmhope
Денис 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
3 дня
Исполнитель очень качественно выполнил работу. Всегда на связи и готов прислушаться к мнению и желанию заказчика. Также давал свои советы по логотипу. Работай доволен! Все супер!
Ответственный и порядочный заказчик. Денис принимал активное участие в процессе работы над проектом, все подробно объяснял, предлагал свои идеи. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад