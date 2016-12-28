Используя ранее отобранные объекты-эскизы, и имея общее видение составить 3 варианта логотипа (все они не будут отличаться существенно, по сути один). Данный логотип будет использоваться преимущественно в сети интернет (как лого сайта, аватар, группа вконтакте), затем этот логотип будет печататься ...
Разработать логотип для сайта
Здравствуйте! Есть шаблон сайта в Html c стандартным логотипом (Рисунок PNG (.png)323 x 124).
Нужно изобразить такой же логотип, только с моими названием и слоганом которые гармонично впишутся в дизайн сайта.
Оплата webmoney.
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