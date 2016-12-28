Разработать логотип для сайта

Используя ранее отобранные объекты-эскизы, и имея общее видение составить 3 варианта логотипа (все они не будут отличаться существенно, по сути один). Данный логотип будет использоваться преимущественно в сети интернет (как лого сайта, аватар, группа вконтакте), затем этот логотип будет печататься ...